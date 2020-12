Professor do ano – 2020 – Paulo Sanches (Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira

No dia 16 de dezembro, a Casa das Ciências proclamou o Professor do Ano 2020.

Ao completar 13 anos de atividade, a Casa das Ciências distingue anualmente um professor a quem reconhece o mérito como docente do ensino básico ou secundário e da sua disponibilidade de partilhar a sua experiência com os colegas.

Nesta edição do Professor do Ano , a escolha da Comissão Editorial da Casa das Ciências*, recaiu no professor no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, Paulo Sanches, Professor de Física e Química, reconhecendo assim o seu trabalho docente na escola e na partilha das suas experiências com toda a comunidade docente. O Dr. Paulo Sanches é uma personalidade bem conhecida e muito influente na comunidade do ensino secundário das ciências em Portugal, nomeadamente na comunidade de entusiastas da Astronomia. Anexamos uma edição especial da Revista de Ciência Elementar onde poderão encontrar o seu currículo abreviado e uma série de testemunhos de colegas, ex-alunos e outras personalidades.

Ver Revista de Ciência Elementar – Volume Especial

Paulo Sanches

Professor do Ano 2020

*Comissão Editorial da Casa das Ciências

José Ferreira Gomes (UNIVERSIDADE DO PORTO)

João Lopes dos Santos (UNIVERSIDADE DO PORTO)

Jorge Manuel Canhoto (UNIVERSIDADE DE COIMBRA)

José Francisco Rodrigues (UNIVERSIDADE DE LISBOA)

Luís Vítor Duarte (UNIVERSIDADE DE COIMBRA)

Maria João Ramos (UNIVERSIDADE DO PORTO)

Paulo Fonseca (UNIVERSIDADE DE LISBOA)

Paulo Ribeiro-Claro (UNIVERSIDADE DE AVEIRO)