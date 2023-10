Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de crianças em Nelas

Um homem de 22 anos foi detido e ficou em prisão preventiva por ser suspeito de crimes de abuso sexual de crianças no concelho de Nelas, disse hoje à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem com 22 anos de idade, pela presumível prática, reiterada, de crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos na zona de Nelas, de que foi vítima uma menina, atualmente com 13 anos de idade”, informou a PJ num comunicado.

À agência Lusa, fonte desta força de segurança, disse que a detenção aconteceu nesta quarta-feira e que o “detido é padrasto da vítima e foi presente ontem [quinta-feira] no Tribunal de Viseu, que decretou prisão preventiva”.

Os abusos terão tido início “em maio deste ano, altura em que [o suspeito] começou a seduzir a vítima e, como costuma acontecer neste tipo de processos, começou com atos graves até aos mais graves, como aconteceu”, referiu a fonte.

Segundo disse, os atos “aconteceram em casa, na ausência da mãe, quando ela estava a trabalhar” e os factos “foram denunciados na escola, pela menina, que depois denunciou às autoridades”.

O suspeito em causa “trabalha na área alimentar” e “tem antecedentes por crime de violação”, sem que a fonte da PJ esclarecesse se foi condenado por esses crimes, apesar de reconhecer que “houve um julgamento”.

“Mas sei dizer que o antecedente não foi com menor, nem com ninguém das suas relações familiares, mas foi abuso sexual de pessoa incapaz de resistência”, adiantou.