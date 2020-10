Presidente da CCDR-N inaugurou Posto de Informação Turística e Miradouros e foi homenageado em Sabrosa

O presidente da Comissão de Coordenação Regional do Norte – CCDR-N, Fernando Freire de Sousa, esteve hoje de visita ao território sabrosense onde inaugurou o Posto de Informação Turística e os Miradouros da Estrada Municipal 323 Sabrosa – Pinhão e foi homenageado pela CIMDOURO numa reunião da mesma, que decorreu no Espaço Miguel Torga.

Numa manhã com uma agenda bastante preenchida em Sabrosa, o presidente da CCDR-N começou por marcar presença na centésima vigésima quinta reunião do conselho Intermunicipal da CIMDOURO, onde foi homenageado por esta comunidade no âmbito do seu trabalho desenvolvido durante os últimos quatro anos como presidente da Comissão de Coordenação Regional do Norte. Depois, já em pleno Alto Douro Vinhateiro, inaugurou o Posto de Informação Turística e os Miradouros da EM 323 Sabrosa – Pinhão, numa cerimónia que contou ainda com os dezanove presidentes de Câmara da CIMDOURO presentes em Sabrosa durante esta manhã.

No momento, o presidente da CCDR-N teve oportunidade de expressar a sua gratidão pelo reconhecimento, por parte de todos os presentes, do trabalho realizado na, e para, a região duriense e, em particular, da satisfação sentida pela conclusão do processo relativo à estrada municipal 323 Sabrosa-Pinhão.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, referiu também o quanto está “grato ao presidente da CCDR-N, Prof. Dr. Fernando Freire de Sousa pelo trabalho e envolvimento na realização da obra hoje inaugurada”, salientando ainda a importância das estratégias e trabalho desenvolvidos pela CIMDOURO para a região, numa estratégia supramunicipal e de cooperação e envolvimento de todos.

Recorde-se que esta via panorâmica foi alvo de uma requalificação estruturante que a dotou de maior segurança, vários Miradouros e de um Posto de Informação Turística, permitindo a Sabrosa, e à região, receber atualmente os seus visitantes com mais atratividade, segurança e comodidade.