“Presidente da Assembleia de Freguesia de Molelos (Tondela) renuncia ao mandato de Eleito Local”

Ricardo Coimbra dos Santosm Presidente da Assembleia de Freguesia de Molelos, enviou um comunicado à imprensa referente à sua renúncia ao mandato

“Após um considerável período de reflexão e ponderação decidi no passado dia 25 de abril de 2020, por

vontade própria, renunciar ao mandato enquanto Eleito Local da Freguesia de Molelos.

Entendo que é o momento de dar oportunidade a outros intervenientes.

Enquanto Secretário e Presidente da Assembleia de Freguesia de Molelos sempre procurei ser uma voz

humilde e genuína na defesa dos interesses das Gentes de Molelos. Vivi intensamente os problemas dos

outros. Realizei dezenas de intervenções na Assembleia de Freguesia a reivindicar mais e melhor.

Promovi o diálogo e fomentei apaixonadas discussões políticas internas/externas. Concordei e discordei,

sem nunca abdicar das minhas convicções. Sei que nem sempre foi pacífico alcançar o consenso, mas

estou convicto que foi através da diferença de opinião que foram alcançadas diversas decisões

importantes para o presente e para o futuro da Freguesia de Molelos.

Agradeço profundamente a confiança e a oportunidade que a população de Molelos me concedeu nos

últimos 10 anos, para participar ativamente na defesa dos interesses da Freguesia. Igualmente agradeço

a colaboração e a lealdade institucional, mas também pessoal que os eleitos locais sempre

demonstraram enquanto presidi a Assembleia de Freguesia de Molelos.

Saio com o sentimento de dever e missão cumprida, mas também com a certeza que só faz sentido estar

na política lutando por causas justas, de forma livre e desinteressada, onde todos devem ser envolvidos

e ter a oportunidade de colaborar voluntariamente, sem esperar qualquer retorno ou mordomia.

Manifesto consideração e estima pessoal a todos os membros do executivo, mas também a todos os

membros da Assembleia de Freguesia de Molelos, desejando-lhes os maiores sucessos pessoais e

políticos, porque o sucesso individual, em política, representa o sucesso das Gentes e da Freguesia de

Molelos.”

Presidente da Assembleia de Freguesia de Molelos

(Ricardo Coimbra dos Santos)