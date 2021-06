O Município de Sátão já tem os resultados do Prémio Literário Cónego Albano

Martins de Sousa, edição 2021. António da Costa Neves, de Almada, sagrou-se

vencedor com a obra Safra Poética. A 1.ª Menção honrosa foi atribuída a Nuno Alberto

Marques de Figueiredo, de Coimbra, com a obra Quatro Andamentos e a 2.ª Menção

Honrosa a Paulo Pereira Viegas, de Viseu, com a obra A ingenuidade das palavras.

A cerimónia de entrega do Prémio Literário tem lugar no dia 20 de agosto de

2021, às 15h00, no Cineteatro Municipal de Sátão.

O Município de Sátão agradece a participação de todos e felicita os vencedores.