Plataforma “Termas 360º” une agentes do turismo do concelho de São Pedro do Sul

As Termas de São Pedro do Sul e o Turismo de Portugal assinaram hoje um protocolo para o financiamento da plataforma “Termas 360º” que vai reunir, até ao próximo verão, num só local digital os agentes turísticos do concelho.

“Queremos levar as pessoas que fazem termas em São Pedro do Sul a sair do espaço e a percorrerem o concelho, seja a visitar o património, no desporto aventura ou a fazer visitas culturais em outros pontos do município ou até ver as paisagens”, assumiu o presidente das termas.

Vítor Leal explicou à agência Lusa, no final da cerimónia de assinatura do protocolo com o Turismo de Portugal, que vai financiar em 70% o projeto que tem um investimento de cerca de 50 mil euros, sendo o restante investido pelas próprias termas.

“Com esta plataforma vamos fazer as ofertas de forma mais integrada, por um lado, mas também que essa interação seja imediata, ou seja, o turista toma decisões de forma imediata e, no mesmo instante quer soluções”, argumentou.

Nesse sentido, a plataforma que “já está a ser trabalhada e deverá estar pronta no próximo verão” vai permitir, por exemplo, ao turista “estar nas montanhas mágicas a ver a paisagem e marcar almoço na Aldeia da Pena”.

“Quem diz Aldeia da Pena diz qualquer outro restaurante emblemático ou mesmo aldeia turística do concelho, porque a mesma plataforma disponibiliza a oferta e a possibilidade de reservar a sua mesa”, explicou.

O objetivo, continuou, “é ter num só espaço online todos os serviços disponíveis e que, ao mesmo tempo, interaja com o cliente e, de forma clara, possa fazer a venda, a marcação, o pagamento e todo o processo burocrático”.

O projeto inclui também “mobiliário urbano digital interativo e um programa de capacitação dos agentes turísticos para a transformação digital necessária para o comércio eletrónico ou o próprio marketing”, por exemplo.

A assinatura do protocolo contou com um dos responsáveis do Turismo de Portugal, Nuno Miguel Alves, e com o testemunho da secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, que destacou a importância “do turismo nas novas tecnologias”.

“Depois deste período que atravessámos, desde 2019, o setor do Turismo é uma das máquinas da economia e é com muito gosto que estamos neste encontro feliz e é com muito gosto que celebramos hoje este protocolo de inovação”, assumiu Rita Marques.