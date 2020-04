PINHEL | Cidade do Vinho 2020-2021

Face à situação de pandemia que está a afetar Portugal, a Europa e o Mundo, a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) decidiu estender a 2021 o estatuto de Pinhel como “Cidade do Vinho”.

A decisão foi aprovada por unanimidade, em reunião do Conselho Diretivo realizada a 16 de abril, resultando daí que as iniciativas previstas na candidatura de Pinhel a Cidade do Vinho 2020 poderão ser realizadas ainda em 2020 (desde que reunidas as condições ideais), mas também ao longo de 2021.

No entender do Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, esta é uma decisão justa tendo em conta que Pinhel continua determinado em concretizar o programa delineado no âmbito da sua candidatura, ao abrigo da qual está prevista mais de uma centena de atividades.

Não sendo a situação ideal, nomeadamente devido às circunstâncias causadas pela pandemia, Pinhel passa a ser a primeira cidade a ostentar o título de Cidade do Vinho durante dois anos consecutivos.

Recorde-se que o projeto “Cidade do Vinho”, promovido pela AMPV, surgiu com o objetivo de “valorizar a riqueza, a diversidade e as características comuns dos territórios associados à cultura do vinho e de todas as suas influências na sociedade, na paisagem, na economia, na gastronomia e no património”.

A iniciativa pressupõe a elaboração de um programa anual de ações culturais, de formação e de sensibilização ligadas ao vinho, com visibilidade nacional.