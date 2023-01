Pindelo dos Milagres assina adesão à rede Aldeias de Portugal

A aldeia de Pindelo dos Milagres, no concelho de São Pedro do Sul, assina no domingo a carta de compromisso de adesão à rede Aldeias de Portugal, durante um evento que inclui várias atividades.

Uma oficina do pão, um almoço convívio com sopas da aldeia e outras iguarias, e uma caminhada cantada são algumas das atividades previstas.

Pindelo dos Milagres foi oficialmente classificada como Aldeia de Portugal pela Associação de Turismo de Aldeia, após um trabalho conjunto do município e da Associação de Desenvolvimento Dão, Lafões e Alto Paiva, em parceria com a junta de freguesia, estruturas locais e a comunidade.

Para a Câmara de São Pedro do Sul, a atribuição desta classificação “vai permitir a materialização de uma dinâmica social, que envolve as forças vivas da aldeia num processo de valorização do património e a criação de produtos estruturados orientados para experiências turísticas”.