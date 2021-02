Contrato de financiamento assinado com o Turismo de Portugal, I.P.

O Município de Castro Daire assinou o contrato de financiamento com o Turismo de Portugal, I.P. para a construção de um Percurso de Piscinas Termais Exteriores de Água Quente nas TERMAS DO CARVALHAL.

Este projeto tem a denominação “Piscinas Naturais – Termalismo na Natureza” e foi apresentado às diversas instâncias nacionais do setor do turismo e do setor termal, nomeadamente, ao Turismo do Centro, Turismo de Portugal, Termas Centro, Associação das Termas de Portugal, Secretaria de Estado do Turismo e ao Ministério da Coesão Territorial. Recebeu de todas elas, pelo seu enorme potencial e qualidade, uma grande aceitação e uma enorme confiança no seu sucesso.

Este investimento está inserido numa tendência internacional de integração do termalismo em espaços naturais, ambientalmente sustentáveis, com uma vertente lúdica e que permitirá ainda rentabilizar o potencial natural e geotérmico das TERMAS DO CARVALHAL.

Trata-se de um projeto de grande importância para Castro Daire, mas, por ser INOVADOR em Portugal continental e DIFERENCIADOR no Setor Termal, será muito importante, também, para a Região Centro.

Nesta sequência, através da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, do Programa Valorizar, foi assinado o contrato de financiamento com o Turismo de Portugal, onde obteve o valor máximo de financiamento permitido nesta candidatura, 300.000,00€ a fundo perdido.

Neste momento, está já em curso a elaboração do Projeto de Execução, pelo que se estima que dentro de cerca de 45 dias, estaremos em condições de avançar com o procedimento concursal para a respetiva empreitada.

Com um investimento estimado de cerca de 750.000,00€, este projeto integra um percurso de 3 piscinas termais de água quente, localizadas e enquadradas num espaço com condições naturais fabulosas, adjacente ao atual Balneário Termal que também vai ser intervencionado. Este percurso culminará nos “moinhos de água” existentes, atualmente em ruínas, e que vão ver recuperados e convertidos em SPA.