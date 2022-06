PENALVA DO CASTELO: ‘Workshop’ de fotografia digital

A Rede Social de Penalva do Castelo, distrito de Viseu, vai promover nos dias 09 e 16 de julho, na Biblioteca, entre as 09:30 e as 12:309, o workshop de fotografia digital “Singularidades de uma vila beirã”.

De acordo com a Câmara de Penalva do Castelo, o objetivo é o de que “os participantes adquiram conhecimentos básicos de fotografia e, em simultâneo, sejam sensibilizados para a distinção entre o olhar e o ver, criando um espaço de oportunidade para a exploração visual de detalhes da vila”.

“Resultado da componente teórica e prática do ‘workshop’, espera-se que no final os participantes se sintam capacitados para captar diferentes perspetivas da mesma imagem, bem como para fotografarem a sua relação com a vila de Penalva do Castelo”.

As inscrições podem ser efetuadas na página do município.

A iniciativa é dinamizada por Luís Correia, formador de fotografia desde 1993, e dirige-se a todos os interessados com 16 ou mais anos.