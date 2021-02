Penalva do Castelo – Identificados por furto em residência

O Comando Territorial de Viseu, através Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde, ontem, dia 4 de fevereiro, identificou dois homens de 19 e 34 anos por furto em residência, no concelho de Penalva do Castelo.

No seguimento de uma investigação por furto em residência, os militares da Guarda conseguiram identificar os autores do furto e, no decorrer das diligências policiais, foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma em anexo, que culminaram com a apreensão de diverso material, destacando-se:

· Seis berbequins sem fios;

· Três motosserras;

· Três malas com diversas ferramentas;

· Um macaco hidráulico;

· Um televisor LCD;

· Uma estação de energia booster;

· Um conversor digital DTV;

· Um rádio;

· Uma mangueira de ar comprimido.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mangualde.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Penalva do Castelo.