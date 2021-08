PELOURO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÁTÃO APRESENTA A PEÇA DO MÊS DE AGOSTO

O Pelouro da Cultura do Município de Sátão divulga, todos os meses, uma peça do acervo museológico

existente no concelho, com o objetivo de partilhar com os munícipes um pouco da história das coleções disponíveis.

No mês de agosto, em exposição no átrio do edifício da Câmara Municipal, a Peça do Mês é uma escultura sem

título, em barro cozido com aplicação de patine, proveniente do Museu Municipal Camila Loureiro.