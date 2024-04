Pedro Maranhão deu a vitória ao Tondela na receção ao Länk Vilaverdense

O Tondela venceu o Länk Vilaverdense por 1-0, com golo na segunda parte de Pedro Maranhão, em jogo a contar para a 27.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Pedro Maranhão foi o autor, aos 74 minutos, do único golo da partida e permitir ao Tondela somar três pontos, para ficar com 42, no quinto lugar, frente ao último classificado, com 18.

O primeiro momento perigoso do jogo surgiu aos 12 minutos, no seguimento de um canto, com Gustavo de França a cabecear junto ao poste direito e, de seguida, aos 24, foi a rematar cruzado, com a bola a passar em frente da baliza de Léo.

Ainda na primeira parte, as duas formações protagonizaram mais dois momentos perigosos. Primeiro, Roberto, após assistência de Daniel dos Anjos, acertou no poste e, depois, Sherwin rematou forte, mas Léo defendeu.

Na segunda parte, o maior perigo saiu do pé direito de Bruno Silva, na marcação de um livre, que passou rente ao ângulo superior esquerdo da baliza de Rogério e, mais tarde, Lénio tentou de cabeça, mas Léo defendeu.

Aos 74 minutos, Pedro Maranhão marcou o único golo do encontro, com um remate fora da área, numa recarga, depois de uma prmeira tentativa de Luan Farias.

Depois do golo, o jogo ganhou uma nova dinâmica, com a formação de Sérgio Machado a tentar chegar ao empate e a equipa de Tozé Marreco ao segundo golo, mas o resultado não se alterou.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela – Länk Vilaverdense, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Pedro Maranhão, 74 minutos.

Equipas:

– Tondela: Léo, Bebeto, Gustavo de França (Lucas Mezenga, 22), Ricardo Alves, Lucas Barros, Samuel Lobato (Cuba, 65), Cícero (Costinha, 46), Hélder Tavares, Daniel dos Anjos, Roberto (Pedro Maranhão, 46) e Luan Farias (Ceitil, 77).

(Suplentes: Joel Sousa, Tiago Almeida, Ceitil, Luís Rocha, Cuba, Costinha, Pedro Maranhão, Gustavo de França e Lucas Mezenga).

Treinador: Tozé Marreco.

– Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Bakary Konaté, João Batista, Carlos Freitas (Rohun, 90+1), Maviram (Armando Lopes, 85), Sherwin (Boubacar, 63), Ericsson, Lénio, Caiado, Gonçalo Teixeira (Ansu Fati, 85) e Bruno Silva.

(Suplentes: Carlos Paulo, Laércio, Armando Lopes, Momo Sacko, Rohun, Jude, Ansu Fati e Boubacar).

Treinador: Sérgio Machado.

Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lénio (64), Daniel dos Anjos (77) e Lucas Mezenga (90+4).

Assistência: 974 espetadores.