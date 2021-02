PDR2020 | CANDIDATURAS DE JOVENS AGRICULTORES EM TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE SUPERAM EXPETATIVAS

As candidaturas para os dois avisos do PDR2020, de apoio à instalação de jovens agricultores em territórios de baixa densidade, através de um prémio à primeira instalação e apoio ao respetivo investimento na exploração agrícola, superaram largamente as expetativas.

No âmbito dos anúncios abertos (11.º anúncio da operação 311 e 5.º da operação 312), cujo prazo terminou na passada sexta-feira, dia 5 de fevereiro, foram submetidas 727 candidaturas, com um investimento total previsto de 140 milhões de euros.

Esta adesão é, para a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, “um sinal muito positivo, sendo reveladora da vontade e do dinamismo dos jovens e vai ao encontro daquilo que é a nossa ambição de potenciar a atratividade do sector agrícola, fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas e da estrutura produtiva, a inovação, a qualidade e segurança alimentar, gerando riqueza, dinamizando e criando valor nos territórios de baixa densidade. Esta adesão em muito contribui para conseguirmos atingir a meta definida na Agenda da Inovação para a Agricultura 20 | 30, “Terra Futura”, de instalar 80% dos jovens em territórios de baixa densidade”.

A titular da pasta da agricultura, sublinha ainda que «o PDR2020 já apoiou 2430 projetos de investimento de Jovens Agricultores em territórios de baixa densidade, num total de 262 milhões de euros, o que representa um investimento de 656 milhões de euros, tendo já concedido 69 milhões de euros em prémios à instalação de Jovens Agricultores. Um valor que representa 70% dos apoios concedidos neste período de programação aos jovens».