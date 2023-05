Participantes da Rota das Cruzes percorrem domingo trilhos no Guardão

A Rota das Cruzes vai realizar-se no próximo domingo, na freguesia do Guardão, concelho de Tondela, permitindo aos participantes contactarem com a paisagem da Serra do Caramulo, a sua fauna e flora, cruzeiros e templos religiosos.

Promovida pela Câmara de Tondela, no distrito de Viseu, esta rota integra um conjunto de percursos pedestres que estão a ser promovidos até 01 de outubro.

A caminhada do próximo domingo arrancará às 09:00, junto ao Posto de Turismo do Caramulo (em frente ao museu) e terá uma duração de quatro horas.

O calendário de trilhos pedestres do concelho de Tondela prosseguirá no dia 04 de junho, com a Rota de Santiago, na freguesia de Santiago de Besteiros.