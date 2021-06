Os casinos mais lindos do mundo

Os casinos têm uma presença na cultura e na sociedade muito importante. A palavra casino vem do italiano Casino, que quer dizer Casa no Campo, já que os primeiros lugares de lazer nasceram lá, onde a família nobre e a alta classe se reunia em vilas nos campos e jogavam jogos de azar.

Desde os mais básicos, até os mais luxuosos, os casinos são procurados por pessoas de todo o mundo para passar um bom tempo com amigos ou simplesmente para conhecer pessoas enquanto se distrai do mundo exterior, jogando jogos de azar e de estratégia. Porém, não todos os casinos são iguais, tem alguns que são fortemente mais lindos que outros. Temos uma lista aqui alguns dos melhores casinos do mundo. Tenha-os em conta em seu próximo planejamento de viagem, já que, além de ser centros de entretenimento, suas imponentes construções fazem partes de complexos de hotéis luxuosos, shoppings de grife, restaurantes e baladas da moda. Impossíveis de esquecer!

Bellagio

Se falamos de Casinos, qual é a primeira coisa que vem a sua cabeça? Vegas, não? Temos que falar de Bellagio, o mais luxoso casino que também é um hotel de 5 estrelas. Famoso pela sua elegância, e sua fachada. Tem uma lagoa artificial que contem uma das famosas fontes de Bellagio, sendo sincronizada por música e luzes. O hotel também contem um conservatório e um jardim botânico, que muda ao menos umas cinco vezes ao ano para reflexar o estacão atual. Foi construído em 1998, custando ao redor de 1.600 milhões de dólares, e é sede de várias paradas do WPT (World Poker Tour), conta com salas de pôquer, com um total de 40 mesas onde jogar ao Texas Hold’em, ao No Limit Hold’em, ao Omaha o ao 7 card.

Marina Bay Sands

É um complexo de prédios em Singapur, localizado frente ao Marina Bay e construído por “Las Vegas Sands”. É o hotel cassino mais caro já construído no mundo. O hotel dispõe de 2561 suítes, centro de convenções de 120.000 m² para até 11 mil pessoas, 2 anfiteatros, shopping, pista de patinação no gelo, museu e a famosa piscina de borda infinita. E seu cassino possui 15.000 m² de quatro níveis de jogos, 600 mesas e 1.500 máquinas de slots. É incrível.

The Aria Resort & Casino em CityCenter

The Aria Resort & Casino é o cassino e centro de convenções que formam a parte central do importante CityCenter. Com um total de área enorme de jogos com mais de 14.000 m². Todo o complexo custou U$ 9.2 bilhões a MGM Resorts Internacional.

Casino de Veneza

Foi construído em 1509 no estilo renascentista e foi morada de grandes nobres italianos antes de ser transformado em uma casa de entretenimento no século seguinte. Se encontra às margens do Grande Canal de Veneza. Com os tetos cheios de pinturas feitas pelo famoso artista barroco italiano Mattia Bortoloni. E sem dúvida um cassino fundamental em sua excursão pelos cassinos mais bonitos do mundo.

Não é o momento ideal para fazer uma viagem nestos tempos de pandemia, porém, muitas pessoas encontram distração e diversão nos casinos virtuais e apostas de esportes como betway. Eles são confortáveis, seguros e legais. Viaje a seu casino favorito desde seu computador!