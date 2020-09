Orelhas no ar! Vai começar o 19.º Festival O Gesto Orelhudo! 7 a 11 outubro 2020 @ Centro de Artes de Águeda

De 7 a 11 de outubro, Águeda viverá o 19º Festival “O Gesto Orelhudo”. Esta edição, com formato especial, apresenta musicomédia de Portugal, Espanha, França e Áustria, sempre no Centro de Artes de Águeda e em total segurança

Tais Quais, Maestrissimo (Espanha), Mnozil Brass (Áustria), Isaac et Nora (França) e Canções de Roda, Lenga Lengas e Outras Que Tais (com Sérgio Godinho, Ana Bacalhau, Vitorino e Jorge Benvinda) são os destaques dos cinco dias orelhudos.

Com a pandemia, o formato do festival foi redesenhado, em linha com as recomendações da DGS. Assim, o evento terá três noites (quarta, quinta e sexta) e duas tardes (sábado e domingo). As lotações são reduzidas – o auditório principal terá cerca de metade da lotação – e o programa estende-se até domingo, havendo atividades também na envolvente exterior do CAA. Tudo por um festival em segurança.

Toda a informação e programa detalhado no site oficial, em dorfeu.pt/ogestoorelhudo.