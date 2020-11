Operação “Thunder 2020” Proteção da Vida Selvagem

Portugal participou na Operação “Thunder 2020”, de 14 de setembro a 11 de outubro, realizando ações de investigação e de fiscalização para combater o comércio ilegal e os crimes praticados contra a vida selvagem, especialmente a fauna e flora.

A coordenação nacional desta operação incentivada pela INTERPOL coube à Guarda Nacional Republicana (GNR) e à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) em estreita colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP), Polícia Judiciária (PJ), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Estas entidades desenvolveram estas ações principalmente no âmbito da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção, também conhecida como Convenção de Washington ou CITES, da qual 180 países aderiram e cujo objetivo é o de assegurar que o comércio de animais e plantas não coloque em risco a sua sobrevivência no estado selvagem.

No âmbito desta operação foram realizadas em Portugal, pelas diversas entidades acima mencionadas, 159 ações de investigação e/ou fiscalização, com os seguintes resultados:

156 animais fiscalizados.

Dez autos de contraordenação.

A apreensão dos seguintes espécimes e espécies:

84 aves, destacando-se 12 canários-da-terra (“Serinus canaria”), dois papagaios cinzentos (“Psittacus erithacus”), duas gralhas pretas (“Corvus corone”) e um corvo (“Corvus corax”);

Um macaco-prego-das-Guianas (“Sapajus apella”);

Um veado Vermelho (“Cervus elaphus”);

Três cervos muntíaco-comum (“Muntiacus muntjak”);

Quatro chitais (“Axis axis”);

Três antílopes-negros (“Antilope cervicapra”).

A nível internacional foram ainda detidos 699 indivíduos no âmbito desta operação e recuperados mais de 45.500 espécimes vivos, incluindo:

1.400 tartarugas e cágados (6.000 ovos);

1.160 aves;

1.800 répteis;

15.878 plantas.

Mais de 2.000 apreensões de espécimes de fauna e flora, destacando-se: