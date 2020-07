Operação “MOTO” 2020 – Resultados

A Guarda Nacional Republicana, no período de 7 a 13 de julho, realizou uma operação de âmbito nacional, promovendo ações de sensibilização e de fiscalização rodoviária, no sentido de prevenir comportamentos de risco durante a condução de motociclos e ciclomotores nas vias com maior intensidade de tráfego.

O objetivo da operação foi inverter a tendência de aumento da sinistralidade que tem vindo a verificar-se com os motociclos, e de contribuir para um ambiente rodoviário mais seguro. Durante este período, foram empenhados militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), que fiscalizaram 6 712 veículos de duas rodas, tendo registado o seguinte:

· 58 crimes, destacando-se:

o 41 por falta de habilitação legal;

o 14 por excesso de álcool no sangue.

· 695 contraordenações, destacando-se:

o 122 relacionadas com iluminação e sinalização;

o 42 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório;

o 41 por excesso de velocidade;

o 36 por excesso de álcool no sangue;

o 31 por falta ao mau uso de capacete;

o 16 relacionadas com pneus.