OLIVEIRA DE FRADES – MUSEU MUNICIPAL ENCERRADO | 14/15 E 21/22 NOVEMBRO

No cumprimento das medidas impostas pelo novo Estado de Emergência e sendo Oliveira

de Frades um dos concelhos com risco elevado de transmissão de Covid-19, com proibição

de circulação na via pública depois das 13h ao sábado e domingo; o Município informa que

o Museu Municipal estará encerrado nos dias 14/15 e 21/22 de novembro.