OLIVEIRA DE FRADES – MUNICÍPIO ASSINALA FERIADO MUNICIPAL COM HOMENAGENS

O Município de Oliveira de Frades assinala no próximo dia 7 de outubro (quarta-feira),

o Feriado Municipal com uma cerimónia de homenagem e reconhecimento a diversas

personalidades e associações do concelho: o Bombeiro Pedro Daniel Ferreira, a título

póstumo; Mariana Vieira, a melhor aluna do 12.º ano do ano letivo 2019/2020 residente

no concelho; Marlene Silva a título de mérito educativo; André Alexandrino, João

Maia, Conceição Vinha, Ana Martins, Rodrigo Correia, Jéssica Pinto, ACOF e GDOF

no âmbito do mérito desportivo.

Para além destas distinções serão homenageadas, também, diversas entidades do

concelho que estão na linha da frente no combate à pandemia COVID-19 (USF Lafões,

Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, GNR, Misericórdia Nossa Sr.ª dos

Milagres, Centro Social e Paroquial de S. João da Serra, ASSOL e OFJUNTOS).

Este ano, devido à pandemia COVID-19, a cerimónia não será aberta ao público, sendo

transmitida em direto (live streaming) na página oficial do facebook do Município.

Este evento terá início às 10h30 no cineteatro Dr. Morgado, em Oliveira de Frades,

cumprindo todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde.