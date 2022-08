OLIVEIRA DE FRADES: Câmara esclarece sobre orçamento participativo

O salão nobre do edifício dos Paços do Concelho de Oliveira de Frades acolhe esta quinta-feira, pelas 18:00, uma sessão de esclarecimento sobre a segunda edição do orçamento participativo do município, anuncia a autarquia num comunicado de imprensa.

“Com esta sessão pretende-se esclarecer os munícipes sobre o funcionamento do orçamento participativo, cujo objetivo é a participação e a intervenção da comunidade, estimulando as suas ideias, projetos/propostas e trabalhos em torno de uma melhor qualidade de vida para o nosso concelho”, defende o executivo.

Segundo o documento, além dos esclarecimentos presenciais, na sede da Câmara Municipal, é também possível acompanhar no formato online através da página da autarquia e das páginas oficiais nas redes sociais como em https://www.facebook.com/ParticipaOF.