Nutri-score o código que o vai ajudar a fazer escolhas mais saudáveis

Quer ter uma alimentação mais saudável? Não se esqueça de ler o rótulo dos produtos alimentares. As más escolhas alimentares podem ter impacto na saúde. Olhar para o rótulo de um produto alimentar e interpretá-lo pode ser o passaporte para uma vida mais saudável.

O Nutri-score é um código de cores e letras que atribui uma classificação global a cada alimento consoante a sua composição nutricional.

Com uma forma retangular, dividido em cinco cores (verde, verde-claro, amarelo, laranja e vermelho) e com letras de A a E, o Nutri-score é um logótipo presente nas embalagens alimentares que pretende mostrar a qualidade nutricional dos alimentos, permitindo uma interpretação fácil e rápida.

Sendo o A em fundo verde um alimento nutricionalmente mais interessante e o E em fundo vermelho o oposto. As letras indicam uma nota identificada com base no teor em fibras, proteínas, fruta, legumes e frutos secos, ácidos gordos saturados, açúcares, sal e calorias.

Para as bebidas, óleos, gorduras e queijos o cálculo é feito de forma diferente, considerando os pontos favoráveis mas também os pontos desfavoráveis. A percentagem de fruta, legumes e frutos secos, fibras e proteínas são consideradas pontos positivos; já as calorias, as gorduras saturadas, os açúcares e o sal, são considerados pontos menos positivos.

Em Portugal as várias sinaléticas existentes para classificar os alimentos podem na verdade confundir o consumidor. De acordo com um estudo da Direção-Geral da Saúde 40% dos inquiridos não compreendem a informação nutricional nos rótulos. O Nutri-score surge como uma tentativa de harmonizar e tornar mais simples a leitura do rótulo.

