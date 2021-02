Nota de Pesar | Abel Flórido

No passado dia 11 de fevereiro, faleceu Abel Flórido, diretor do Museu

de Lamego, entre 1955 e 1992, e uma das referências da museologia

portuguesa na 2.ª metade do século XX.

Abel da Silveira Montenegro Flórido nasceu em Lamego em 1922.

Licenciado em Ciências Históricas-Filosóficas, assume a direção do

Museu de Lamego em 1955, cargo que ocupa até 1992. Ao longo dos 37

anos que esteve à frente dos destinos do museu desenvolveu uma intensa

atividade em todos os domínios, desde o inventário, conservação e

restauro de coleções, passando pela realização de exposições e ações

de divulgação, promovidas em colaboração com a comunidade envolvente.