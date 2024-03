Nacional empata em casa com o Académico de Viseu e complica contas da subida

O Nacional perdeu dois preciosos pontos na luta pela subida de divisão, ao empatar em casa 1-1 com o Académico de Viseu, em jogo da 25.ª jornada da II Liga de futebol.

Com este resultado, os madeirenses, terceiros, somam 48 pontos, mas podem ver AVS e Santa Clara distanciar-se ainda mais, ao passo que o Académico de Viseu partilha a oitava posição com Paços de Ferreira e Tondela (menos um jogo), todos com 36.

Entrou melhor a equipa de terras de Viriato, que logo aos três minutos mostrou ao que vinha, com André Clóvis a criar a primeira situação de perigo, mas o remate saiu desenquadrado.

O sinal estava dado e acabou consumado aos 21 minutos, novamente por André Clóvis, que abriu o marcador após lance de insistência no interior da área, tendo batido Lucas França.

Em primeira instância, ficaram dúvidas sobre uma possível mão na bola de Gautier, mas o árbitro validou prontamente o golo, tendo a decisão sido validada pelo videoárbitro (VAR).

A primeira oportunidade dos ‘alvinegros’ surgiu apenas já perto da meia hora, com o irrequieto Witi a encontrar Carlos Daniel solto de marcação, mas o disparo saiu à figura de Domen Grill.

Perto do intervalo, e numa fase em que nada o fazia prever, a equipa de Tiago Margarido acabou por chegar ao empate, com Witi novamente no centro das atenções, tendo assistido Gustavo Silva para um dos golos mais fáceis da carreira, visto que só teve de ‘empurrar’ em cima da linha de baliza.

Na segunda parte, entrou melhor a formação insular, mas Danilovic, em duas situações, demonstrou uma enorme falta de pontaria: aos 57 minutos, o bósnio atirou por cima, tendo novamente falhado o alvo pouco tempo depois, aos 66.

A menos de um quarto de hora do fim, na fase de maior sufoco, dupla ocasião flagrante para os nacionalistas: Gustavo Silva ficou a centímetros de dar vantagem aos nacionalistas à passagem do minuto 77, sendo que, logo de seguida, aos 79, Chuchu rematou a rasar o poste.

No último ‘assalto’ à baliza de Domen Grill, e já com os visitantes reduzidos a 10 unidades, por expulsão de Arthur Chaves, Witi esteve perto de ser ‘herói’, mas desperdiçou a derradeira hipótese, com um remate que por pouco não fez balançar as redes.

Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional – Académico de Viseu, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, André Clóvis, 21 minutos.

1-1, Gustavo Silva, 45.

Equipas:

– Nacional: Lucas França, João Aurélio, Jordi Pola (Paulo Vítor, 67), Ulísses, José Gomes (André Martins Sousa, 67), Danilovic, Luís Esteves, Carlos Daniel (André Sousa, 80), Gustavo Silva (Rúben Macedo, 80), Witi e Chuchu Ramírez (Dudu Teodora, 84).

(Suplentes: Rui Encarnação, André Martins Sousa, Paulo Vítor, Diga, André Sousa, Sérgio Marakis, Rúben Macedo, Jota e Dudu Teodora).

Treinador: Tiago Margarido.

– Académico de Viseu: Domen Grill, Miguel Bandarra (Steven Petkov, 81), Henrique Gomes (Nduwarugira, 81), Arthur Chaves, André Almeida, Soriano Mané (Fanama Quizera, 84), Samba Koné (Messeguem, 69), Marquinho, Gautier, Martim Ferreira e André Clóvis.

(Suplentes: João Monteiro, Kauã, Gabriel Araújo, Nduwarugira, Messeguem, Jovani, Famana Quizera, Rodrigo Pereira e Steven Petkov).

Treinador: Jorge Simão.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Henrique Gomes (24), Arthur Chaves (57 e 86) e João Aurélio (74) e Nduwarugira (89). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Arthur Chaves (86).

Assistência: 1.625 espetadores.