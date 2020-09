Museu Nacional Grão Vasco – Jornadas Europeias do Património

Decorrem nos dias 25, 26 e 27 de setembro as Jornadas Europeias do Património com o tema Património e Educação. Estas Jornadas pretendem sensibilizar para o papel do património na educação e da educação no património, assim como para a riqueza e complexidade desta relação, evidenciada na literatura, nas artes, nos monumentos, na dança, no teatro, na paisagem, nos jogos, nos museus, na fotografia, na música, entre muitas outras manifestações artísticas.

Para assinalar esta data decorrem no Museu Nacional Grão Vasco várias iniciativas, das quais destacamos: 2 espetáculos de teatro e a projeção de uma Performance vídeo-coreográfica.

O espetáculo Malhadinhas e Faunos por terras do Demo é uma criação de Florbela Sá Cunha e cruza três obras literárias do mestre Aquilino Ribeiro: O Malhadinhas, Andam faunos pelos bosques e Terras do Demo, que têm como elo de ligação, o almocreve António Malhadas. Este espetáculo tem música original de Carlos Clara Gomes, executada ao vivo por Sara Costeira e João Afonso Sousa.

A Estação das Letras apresenta o espetáculo de teatro infantil: O Contador- Histórias Baralhadas e Contadas 2. “O Contador” é um espetáculo de narração oral que viaja pelos contos de Charles Perrault, Hans Christian Andersen, Irmãos Grimm, até aos contos tradicionais portugueses e inclui também dois contos originais. Tiago Duarte apresenta um espetáculo onde as histórias ganham movimento, num espaço intemporal onde o sonho se torna realidade.

O projeto vídeo-coreográfico “Specific Site – Specific Body” representa a relação corpo – cidade – património, proporcionando uma reflexão performativa sobre o valor patrimonial de Viseu, criando uma cartografia individual, carregada de emoções, procuras e segredos. Este projeto tem a direção artística do coreografo e bailarino Romulus Neagu e produção da Intruso Associação Cultural. Também estará disponível online na página das Jornadas Europeias do Património, criada pela DGPC para divulgação.

No dia 27 a visita aos Museus Monumentos e Palácios é gratuita.