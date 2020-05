MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO celebra DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

No próximo dia 1 de junho o Museu Nacional Ferroviário assinala o Dia Mundial da Criança com uma programação online dirigida aos mais jovens e famílias.

Na próxima segunda feira, dia 1 de junho celebra-se um dia especial para os mais pequenos, o Dia da Criança. Para marcar esta data, teremos uma programação totalmente digital que será disponibilizada através das redes sociais do Museu (Facebook e Instagram), na qual toda a família poderá fazer uma breve visita pelos espaços do Museu e viajar através de histórias e poemas.

A partir das 15h00, um guia muito especial irá percorrer o Museu, através de locomotivas, carruagens e até de um brinquedo! Este é um convite que lançamos a todos para que visitem o Museu, que está de novo de portas abertas e à sua espera, com todas as condições de segurança.

Às 15h30, será a vez de João Morales (jornalista e programador cultural) que nos levará numa sessão de leitura encenada. Um conjunto de pequenas histórias e poemas, unidos numa narrativa fantástica, traçando um percurso de figuras fantásticas e aventuras sucessivas. Tudo acompanhado pelo violino de Maria do Mar e com o Museu como espaço de fundo. Todos os ingredientes para um final de dia envolvente e aliciante.

Fique connosco e divirta-se em família com estas e outras surpresas que preparamos a pensar em si!

Esta iniciativa conta com o apoio da CP-Comboios de Portugal, Infraestruuras de Portugal e do Município do Entroncamento.