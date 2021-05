MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO CELEBRA DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

No próximo dia 1 de junho o Museu Nacional Ferroviário assinala o Dia da

Criança com uma programação dirigida aos mais jovens.

No dia 1 de junho comemora-se o Dia Mundial da Criança data comemorativa

celebrada anualmente em homenagem às crianças cujo dia efetivo varia de acordo com o país.

Desde a sua abertura que o Museu Nacional Ferroviário se associa a esta data celebrando a

mesma com programação dirigida aos mais novos.

Este ano e atendendo ao contexto de pandemia que atravessamos, o Museu Nacional

Ferroviário assinala o Dia da Criança com a sua programação a ser refletida online.

A programação já teve o seu inicio durante esta semana, na rede social Facebook

(https://www.facebook.com/Museu.Nacional.Ferroviario ) com um passatempo de GIFs

animados alusivo ao transporte ferroviário, que convida os mais pequenos a partilharem

imagens animadas e que permitirá aos vencedores visitarem gratuitamente o Museu Nacional

Ferroviário em família, sendo também oferecidas algumas recordações da renovada Loja do

Museu.

Na terça feira, dia 1 de junho o Museu disponibiliza no seu Website

(http://www.fmnf.pt/) e também nas redes sociais Facebook e Instagram o jogo educativo

“Quantos Queres”, alusivo aos espaços e à coleção permanente do MNF e que permitirá às

crianças conhecerem melhor algumas peças e questões relacionados com o caminho de ferro.

Este jogo será também disponibilizado gratuitamente a todas as crianças que nos visitem.

Temos também disponível gratuitamente o serviço de visitas online dirigido a este público,

bastando para tal marcação prévia através do email servicoaocliente@fmnf.pt .

Na hora de dormir partilhamos com os mais pequenos a história da Cegonha

Maquinista. Uma cegonha que apesar das muitas dificuldades sonhava ser maquinista. Será

que consegue? Esta leitura estará disponivel pelas 21h00 nas redes sociais do Museu

(Facebook, Instagram e Youtube)

Para quem nos quer visitar presencialmente neste dia, o Museu está aberto entre as

10h00 e as 18h00, com entrada gratuita a crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos, bem

como para o adulto acompanhante de crianças até aos 5 anos.