MUSEU DO CARAMULO LANÇA PORTAL DIRIGIDO A PROPRIETÁRIOS DE AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS

O Museu do Caramulo acaba de lançar o portal O Meu

Clássico, uma plataforma orientada para todos os actuais e futuros proprietários de veículos

clássicos que disponibiliza, de forma gratuita, informação útil e necessária à posse de um veículo

histórico.

Disponível online em www.omeuclassico.pt, este tem como objectivo auxiliar a ampla comunidade

de proprietários, entusiastas e prestadores de serviços, que vivem o mundo dos veículos clássicos

de forma apaixonada, a encontrar num único local, informação especializada e direccionada ao que

realmente importa – o prazer de conduzir um veículo clássico.

Além de esclarecer as dúvidas comuns sobre os processos de certificação, legalização, pedido de

matrícula de época e de isenção do Imposto Único de Circulação, o Meu Clássico inclui ainda

informação sobre o processo de compra e venda de veículos clássicos, dicas de manutenção e

regras elementares para a participação em passeios.

Para Salvador Patrício Gouveia, Presidente da Direcção do Museu do Caramulo, “Este projecto

nasceu de um vazio de informação existente no meio dos proprietários de automóveis clássicos,

sejam eles um coleccionador experiente ou alguém que se está a iniciar neste hobby, comprando

o seu primeiro veículo antigo.” E acrescenta: “Há anos que recebemos no museu todo o tipo de

pedidos de ajuda e esclarecimentos, sejam eles sobre restauros, legislação, certificação ou quanto

vale um automóvel. Na ausência de informação clara e fidedigna sobre estes temas, as pessoas

viram-se para o Museu do Caramulo para tentar obter respostas seguras, o que nos levou a

acreditar que seria útil e esclarecedor organizar e disponibilizar online, de forma livre, estas

informações”.

Uma das grandes novidades do portal O Meu Clássico é o recém-criado serviço de Car Concierge,

que disponibiliza uma equipa especializada que vai ao local prestar assistência a automóveis que,

estando muito tempo imobilizados, necessitam de apoio e de tarefas específicas de conservação

ou manutenção, permitindo assim que os seus proprietários se concentrem apenas no prazer da

condução.

Adicionalmente, o recém-editado guia O Meu Clássico, que inclui dicas de manutenção, informação

sobre Certificações Técnicas, Ficha de Registo e Manutenção de um automóvel, entre outras coisas,

pode também ser pedido gratuitamente no portal, bastando para isso indicar a morada onde o

pretende receber.

Além do portal, existe também uma Comunidade Online no Facebook, e que conta com quase 17

mil pessoas, onde todos os proprietários e entusiastas podem partilhar imagens, recordações,

experiências, eventos automobilísticos, factos históricos ou quaisquer outros assuntos relacionados

com o universo motorizado antigo e desportivo, em Portugal e no mundo.