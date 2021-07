Município dinamiza ações de sensibilização ambiental nos jardins de infância do Agrupamento de Escolas de Vouzela

O Gabinete de Ambiente e o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Vouzela desenvolveram,

nos dias 29 e 30 de junho, várias ações de sensibilização ambiental nos jardins-de-infância do Agrupamento

de Escolas de Vouzela.

Através de músicas e do jogo do certo ou errado, os técnicos sensibilizaram os mais pequenos para o que se

deve e não deve fazer para proteger o planeta de poluição, para a importância de preservar a sua

biodiversidade e os cuidados a ter para proteger a floresta contra incêndios.

Assistiram às atividades as crianças dos jardins de infância de Queirã, Moçâmedes, Fataunços, Vouzela e

Paços de Vilharigues.