Acordo pretende desenvolver estudos acerca do panorama sócio-económico e turístico do concelho,

Município de Vouzela e ISLA de Gaia assinam protocolo de colaboração institucional

A Câmara Municipal de Vouzela e o ISLA (Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia) de Gaia assinaram,

recentemente, um protocolo de parceria institucional que tem como objetivo principal estudar e caracterizar

os setores económico-social e turístico de Vouzela, no sentido de apoiar decisões, antecipar oportunidades e

diminuir potenciais ameaças a que o concelho se encontre exposto.

A nível empresarial, o ISLA pretende criar um observatório – o OESE (Observatório de Estudos Sociais e

Económicos) – que possa estudar o ambiente empresarial do concelho. A implementação do OESE foi

pensada em três fases: numa primeira, de carácter contextual, dedicado à correta caracterização do tecido

empresarial de Vouzela e das variáveis contextuais que afetam as organizações; na segunda fase proceder-

se-á à análise dos fatores diferenciadores da competitividade das organizações que atuam no concelho;

numa terceira fase disponibilizar-se-á um conjunto de serviços de apoio às empresas para auxiliar à sua

atividade.

“O projeto será suportado por um portal interativo que disponibilizará “informação relevante, fiável e de

qualidade para a missão de todos os stakeholders locais”, esclarece o ISLA.

Já a nível turístico, pretende-se desenvolver um projeto de promoção do território de Vouzela baseado na

natureza e ar livre, com experiências únicas e autênticas. Para isso, será feito, numa primeira fase, um

recenseamento de toda a oferta turística de Vouzela e, posteriormente, a recolha de dados de turistas/

visitantes para conhecer o tipo de turista que visita o concelho e o que procura.

O protocolo tem a duração de um ano.