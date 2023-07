Município de Tondela abre candidaturas para benefícios sociais aos bombeiros

A Câmara Municipal de Tondela tem abertas candidaturas para benefícios sociais aos operacionais das corporações dos bombeiros do concelho, “visando reconhecer, proteger e fomentar o voluntariado nas associações humanitárias”.

Entre as regalias sociais apoiadas pela autarquia aos elementos das duas corporações que operam na área de Tondela, a autarquia destaca, em comunicado de imprensa, “um seguro contra acidentes pessoais”.

O documento discrimina ainda uma lista de apoios que incluem isenções em taxas municipais no setor da habitação, redução de 50% no IMI ou ainda apoio no arrendamento, assim como na ação social escolar para os filhos dos bombeiros.

Além disso, os voluntários recebem também “um voucher de 50 euros anuais” para usar em material escolar e em lojas do concelho, e os filhos têm ainda “prioridade nas bolsas de estudo” atribuídas pelo município.

A Câmara de Tondela salienta ainda o “apoio jurídico e administrativo gratuito ao bombeiro e respetivo agregado familiar, em processos decorrentes de acidente em serviço”, assim como descontos de 50% em serviços municipais.