MUNICÍPIO DE SÁTÃO NA LINHA DA FRENTE NO APOIO ÀS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO

No âmbito da prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), o Município de Sátão tem estado na linha da frente no apoio às Escolas do concelho de Sátão. Além do que já é habitual ao longo dos anos, o Município, atento e preocupado com a saúde e bem-estar da comunidade educativa, assumiu desde a primeira hora a compra de diverso material, bem como o reforço de pessoal e do transporte escolar.

Adquiriu dispensadores de álcool gel, sinalética de orientação e prevenção e acrílicos para divisão das mesas, para todas as escolas e jardins de infância; reforçou com mais 100 mesas a EB1 de Sátão; comprou tapetes desinfetantes para todos os jardins de infância; realizou obras de adaptação no jardim de infância de Sátão; comprou tabuleiros, talheres, pratos e material de transporte de alimentos; adquiriu material para as aulas de educação física; comprou 43 cadeiras para a EBI de Abrunhosa; alugou mais um autocarro no valor de 175,00€ por dia e procedeu ao reforço de mais 6 assistentes operacionais nos transportes escolares, nas escolas e jardins de infância.

O Município de Sátão continua sempre empenhado e disponível em contribuir para minimizar os efeitos negativos provocados pela pandemia que atravessamos, apoiando e protegendo os satenses com vulnerabilidade social e económica, bem como criar estratégias de proteção da Covid-19 para todos.