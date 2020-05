O município de Moimenta da Beira reabriu hoje vários serviços, como o balcão único, a biblioteca, a Loja de Turismo e a pista de atletismo, mas impondo várias restrições, devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a autarquia explica que, no caso do balcão único e da biblioteca municipal, terá de ser respeitado o limite máximo de cinco pessoas, enquanto na Loja de Turismo poderá estar apenas uma pessoa.

Em qualquer das situações, é “obrigatório o uso de máscara quer para os trabalhadores em contacto com o público, quer para os munícipes”, acrescenta.

No que respeita à pista de atletismo do estádio municipal, “a reabertura acontece para efeitos de atividade física e prática desportiva individual e ao ar livre”.

Segundo a autarquia, “a medida é tomada por tempo indeterminado, sem prejuízo da sua avaliação sempre que se justifique”.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.063 pessoas das 25.524 confirmadas como infetadas, e há 1.712 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.