MUNICÍPIO DE MANGUALDE DECRETA 3 DIAS DE LUTO MUNICIPAL

Falecimento do Dr. Jorge Coelho

O Município de Mangualde recebeu, com enorme pesar, a notícia do falecimento inesperado do Dr. Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho.

Um Mangualdense ilustre, que ocupou altos cargos em funções de Ministro e de Conselheiro de Estado da República Portuguesa, político, gestor e empresário, defensor e embaixador do concelho de Mangualde e da região interior, onde fundou a Queijaria Vale da Estrela, demonstrando o carinho e apreço pela sua cidade e pelos seus conterrâneos.

Em reconhecimento e memória post mortem o executivo municipal decreta, a partir de hoje, três dias de luto municipal, entre o dia de hoje e o dia do seu funeral, que decorrerá no dia 10 de abril.

Nestes dias a bandeira do município será colocada a meia haste no edifício do Paços do Concelho.

O Município de Mangualde endereça as mais sentidas condolências à família enlutada e aos amigos mais próximos.