Município de Lamego instala centro de rastreios no Multiusos

O Multiusos de Lamego acolhe a partir desta terça-feira um centro de rastreios móvel para despistagem do novo coronavírus, instalado pela Câmara Municipal, em articulação com a Administração Regional de Saúde do Norte e o Laboratório Germano de Sousa. O novo serviço funciona por marcação prévia através dos nºs 254 609 699 e 933 100 760 e do email covid19.lamego@germanodesousa.com, de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 13h e as 14h30 e as 17 horas, para cidadãos suspeitos de infeção e previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde ou com prescrição médica.

A colheita de amostras para rastreio da doença tem como objetivo testar doentes, complementando os serviços hospitalares existentes, em condições de conforto e segurança, num modelo que também estará disponível em “drive-through”. Desta forma, os pacientes que se desloquem ao centro de rastreios de Lamego não entram em contato direto com outros cidadãos, reduzindo também o risco de infeção aos profissionais envolvidos nos testes.

Os resultados são depois enviados diretamente para o paciente e para as autoridades de saúde pública.