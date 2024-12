Município de Lamego assina contrato de comodato para receber Palacete dos Padilhas

O Município de Lamego e a Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) celebraram um contrato de comodato recíproco, através do qual foi cedido à autarquia o histórico Palacete dos Padilhas, onde até agora funcionou a delegação de Lamego daquela entidade ligada à promoção turística. A autarquia cedeu, em contrapartida, a utilização de uma sala e de um gabinete da antiga escola primária nº1, situada junto ao Bairro de Alvoraçães, para o desenvolvimento das suas atividades.

Na sessão de assinatura, o Presidente Francisco Lopes e o Presidente da TPNP, Luís Pedro Martins, regozijaram-se com este importante acordo que resulta da “ligação profícua e clara” que une as duas instituições. Ambos recordaram que já trabalham em parceria em vários projetos e iniciativas, nomeadamente no Douro & Porto Wine Festival, o maior festival dedicado ao vinho e à gastronomia da Península Ibérica.

“Na sequência desta estreita colaboração e envolvimento, o Palacete dos Padilhas é um imóvel que, pela sua excelente localização e relevância patrimonial, pode ser melhor rentabilizado, albergando, por exemplo, alguns serviços municipais ou equiparados. Após a sua reabilitação, temos algumas ideias que vamos concretizar”, revela Francisco Lopes.

Os serviços prestados pela delegação de Lamego da TPNP já estão em funcionamento na antiga escola nº1. O atual edifício acolhe ainda a Beira-Douro – Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro, a Associação de Municípios do Vale Douro Sul e a Delegação de Lamego da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM DOURO). O contrato de comodato assinado, esta quarta-feira, 11 de dezembro, tem a duração de 30 anos.