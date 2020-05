Município de Fornos de Algodres inicia testes de despistagem à COVID-19 em IPSS do Concelho

O Município deu início hoje, 7 de maio de 2020, a realização de testes de despistagem à COVID-19 aos funcionários das IPSS do concelho de Fornos de Algodres.

Este ato preventivo, para mitigar os efeitos da pandemia COVID-19, é uma das medidas implementadas pela Câmara Municipal de Fornos de Algodres, que comparticipa 50% dos custos dos mesmos, e é realizado no âmbito do Programa de Intervenção Preventiva em IPSS, responsabilidade do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em articulação com a CIMBSE.

Para além desta medida de apoio às instituições particulares de solidariedade social (IPSS), o Município de Fornos de Algodres tem oferecido, de acordo com as necessidades verificadas, equipamento de proteção individual e criou o Programa de Apoio às Instituições de 1.ª linha no combate à pandemia COVID-19, em que transferirá uma verba de modo a assegurar a sustentabilidade financeira e a qualidade de resposta junto da população idosa, por parte dessa instituições.