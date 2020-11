Município de Fornos de Algodres assina carta de compromisso para adesão Plataforma Municipal dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

O Município de Fornos de Algodres através do Senhor Presidente, Manuel Fonseca, assinou a Carta de Compromisso que formaliza o interesse e disponibilidade do Município para participar na Plataforma ODS Local – Plataforma Municipal dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

A Plataforma ODSlocal, assente numa mobilização abrangente e intensa de decisores e técnicos municipais, agentes locais e cidadãos em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pelas Nações Unidas na Agenda 2030, visa criar um movimento nacional ODSlocal a que o Município de Fornos de Algodres quis aderir, à versão gratuita, e onde irá trabalhar para mobilizar a sociedade civil de forma exponencial e contagiante.​

Envolvendo como parceiros o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), o OBSERVA (Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa), o MARE (Universidade Nova de Lisboa) e a 2adapt, esta iniciativa apoia-se numa plataforma online dinâmica, de base tecnológica, que permite visualizar e monitorizar os contributos e progressos de cada Município em relação aos ODS, com um rigoroso controlo de qualidade da informação e um intenso envolvimento de atores e respetiva capacitação, a par de uma forte aposta numa estratégia de comunicação.

A Plataforma ODSlocal visa monitorizar a evolução dos Municípios em relação às várias metas dos ODS através de indicadores de progresso construídos a partir de informação de bases de dados nacionais e dos próprios Municípios.

Pretende, ainda, mapear as práticas inovadoras e sustentáveis que tanto as autarquias como a sociedade civil e as empresas estão a implementar, e medir o seu impacto.

Esta plataforma possui três níveis de atuação:

1 – INFORMAR – Portal Municipal: i) informação dedicada e atualizada anualmente sobre os indicadores de cada um dos 17 ODS; ii) mapeamento georreferenciado de projetos e boas práticas de sustentabilidade existentes no município levados a cabo pelas autarquias e outros agentes e instituições locais; iii) uma área privada e autónoma de gestão e sistematização da informação com funcionalidades de exportação e de elaboração de sínteses informativas.

2 – CAPACITAR – Programa de capacitação de agentes para a sustentabilidade local, envolvendo autarcas, técnicos e atores-chave dos municípios, com o objetivo de criar uma rede nacional de formadores sobre ODS e Agenda 2030 à escala local. Este programa tem em vista implementar Laboratórios Dinâmicos, assegurando um envolvimento responsável por parte dos diversos atores e estimulando parcerias para a construção de redes de sustentabilidade.

3 – DIVULGAR – Estratégia de comunicação e divulgação à escala nacional que irá valorizar e projetar as práticas e progressos de cada município, integrando um ciclo de eventos: uma conferência anual de âmbito nacional e a atribuição dos Prémios ODSlocal, para distinguir Projetos, Práticas e Parcerias ODS, e dos Selos ODSlocal, a galardoar os municípios que manifestem Desempenho de topo ou Dinâmicas positivas