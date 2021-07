Município de Carregal do Sal promove Acessibilidade inclusiva com “Passadeiras Seguras”

A Câmara Municipal submeteu e viu aprovada uma candidatura no âmbito da

medida “+ Acesso – promoção da Acessibilidade Inclusiva”, do Centro 2020.

Designada “Instalação e sinalização de passadeiras, em Carregal do Sal”, a

intervenção aprovada envolve um investimento de 70 000,00€uros + IVA, cofinanciada por

fundos FEDER até ao máximo de 85% das despesas consideradas elegíveis.

Ao todo serão intervencionadas 22 passadeiras, incluindo 3 novas, localizadas

nos pontos mais críticos da vila sede com maior intensidade de tráfego viário e pedonal

e/ou mais próximos de instituições escolares, desportivas e comerciais.

O sistema a instalar – “Passadeira Segura”, inclui um kit solar que prevê a

autonomia do seu funcionamento.

Com esta iniciativa o Município pretende intervir ao nível da promoção da

acessibilidade inclusiva atuando, ao mesmo tempo, na redução da sinistralidade e dos

atropelamentos e na melhoraria das condições de conforto e segurança, quer dos

automobilistas, quer dos transeuntes.