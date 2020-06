Moimenta da Beira – Aprovado o Plano Operacional Municipal, um instrumento de defesa da floresta contra incêndios

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) aprovou na passada sexta-feira, 29 de maio, o Plano Operacional Municipal (POM) para o presente ano de 2020. O documento sintetiza os meios e as entidades envolvidas nos diferentes níveis de alerta estabelecidos no Dispositivo Integrado das Operações de Proteção e Socorro (DIOPS), definindo com rigor quais os intervenientes e quais as funções das entidades abrangidas nas ações de vigilância e deteção, fiscalização, 1ª intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós rescaldo para o município de Moimenta da Beira.

O que se pretende é que o POM seja uma ferramenta que permita uma melhor tomada de decisões, contribuindo para uma resposta mais atempada e eficaz de todos os intervenientes envolvidos nas ações dentro do espaço territorial de Moimenta da Beira.