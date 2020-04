Modernização da Linha da Beira Alta, entre Santa Comba Dão e Mangualde

A Infraestruturas de Portugal I.P. já lançou o concurso para a empreitada de modernização do troço da Beira Alta, entre Santa Comba Dão e Mangualde.

O aviso foi publicado em Diário da República, com um valor base de 112,2 milhões de euros.

A empreitada consiste na modernização de cerca de 40km de extensão da via férrea e inclui trabalhos de substituição integral da superestrutura da via com utilização de travessas monobloco polivalentes; alteração do layout das estações de Santa Comba Dão, Oliveirinha e Nelas, por forma a possibilitar o cruzamento de comboios de 750 metros de comprimento e a otimização de condições de exploração.

Serão ainda realizados trabalhos de reabilitação dos sistemas de drenagem, construção de passagens inferiores e superiores (com as devidas adaptações nas instalações fixas de tração elétrica) e a construção de infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações, RCT+TP.

A empreitada insere-se no projeto de modernização do Corredor Internacional Norte, cofinanciado no âmbito do Programa Ferrovia 2020.