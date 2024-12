Ministro quer centros tecnológicos especializados concluídos até final de 2025

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, espera ter concluídos até ao final de 2025 os centros tecnológicos especializados que permitirão reequipar 365 escolas profissionais com a ajuda do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No final de uma visita às instalações da Escola Profissional de Tondela, no distrito de Viseu, o ministro lembrou que se trata de um investimento de 480 milhões de euros, que se traduz numa “oportunidade única” para reequipar as escolas profissionais.

“As escolas que aproveitarem esta oportunidade vão ter um ensino completamente diferente, tendo acesso às tecnologias mais recentes, permitindo responder às necessidades das empresas e, ao mesmo tempo, tornando o ensino profissional mais atrativo”, considerou.

Segundo o governante, “o uso da automação, da digitalização, leva os empregos para um nível de complexidade muito mais elevada, o que permite obviamente também a geração de empregos com outra qualidade” e com melhores salários.

Fernando Alexandre referiu que o projeto dos centros tecnológicos especializados “estava praticamente por executar” quando o seu governo tomou posse e que os prazos são “muito curtos”.

“Neste momento não há falta de financiamento para investimento, o que tem havido é alguma falta de capacidade de executar esse investimento”, lamentou.

Segundo o ministro, o desafio é precisamente conseguir executar os fundos do PRR que estão disponíveis.

“Infelizmente, em alguns casos temos atrasos que estamos a acompanhar e que têm que ser recuperados muito rapidamente”, admitiu.