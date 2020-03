Meia Maratona de Tondela adiada para setembro

A quarta edição da Meia Maratona de Tondela – Ecopista do Dão /A Corrida da Natureza, que estava agendada par o primeiro fim de semana de maio, foi adiada para o próximo mês de setembro, em virtude da conjuntura atual que vivemos relacionadas com a COVID 19.

Face à evidência da rápida propagação do coronavírus e no cumprimento das recomendações da DGS, a organização da Meia Maratona de Tondela entendeu adiar o evento para os dias 26 e 27 de setembro. O início da prova principal terá lugar pelas 10:00 do dia 27 de setembro.

“A responsabilidade pela preservação da saúde pública sobrepõe-se a todos os inconvenientes decorrentes do adiamento da Meia Maratona de Tondela, apelando-se à compreensão de todos os intervenientes”, justificou.

Assim, todas as inscrições que tenham sido efetuadas transitam automaticamente para a nova data de realização (27 de setembro).

Aos participantes já inscritos, que porventura não possam comparecer na Meia Maratona de Tondela, ser-lhes-á assegurado o kit de participação, após a realização do evento.

As inscrições para a Meia Maratona de Tondela permanecerão abertas até ao dia 13 de setembro.

Sublinha-se ainda que a campanha RECICLA PARA CORRER – AJUDA A VIVER continuará em vigor até 13 de setembro, apelando-se a todos os inscritos e não inscritos a continuação da reciclagem do óleo alimentar, por forma a poder atingir-se o valor sonhado de 10 mil litros de óleo reciclado.