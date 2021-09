Medidas de apoio à educação para este ano letivo

No início de mais um ano letivo, as crianças do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva receberam a visita de membros do executivo do Município e do Agrupamento de Escolas, para dar as boas-vindas e entregar os cadernos de Fichas Pedagógicas de apoio aos manuais escolares aos alunos, oferecidos pela autarquia paivense.

Para além dos alunos do 1º Ciclo, também as crianças de 5 anos do Pré-escolar receberão, o mais breve possível, os manuais didáticos oferecidos pela edilidade.

Atendendo à conjuntura económica decorrente da COVID-19 e a consequente perda de rendimentos das famílias, o Município continuará a adotar este ano medidas excecionais e temporárias de apoio à educação, como a suspensão do pagamento das refeições fornecidas a todas as crianças do Pré-Escolar e a todos os alunos do 1º Ciclo do concelho, bem como do pagamento das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para as crianças do Pré-Escolar e da Componente de Apoio à Família (CAF) do 1º Ciclo, com a autarquia a suportar a totalidade destes custos.

O lanche escolar, o Projeto Regime de Fruta Escolar e o transporte para as atividades físicas e desportivas que integram as AEC, são outras medidas de apoio à educação que terão continuidade neste ano letivo.