Medalhas e esculturas de João da Silva expostas no Museu Nacional Grão Vasco

Setenta medalhas e cinco esculturas de pequenas dimensões de João da Silva (1880-1960) vão estar expostas no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, a partir de sábado.

Até 22 de junho, a exposição temporária “João da Silva – Coleção do Museu Nacional Grão Vasco” mostrará as medalhas e esculturas que, em 2013, o museu recebeu em legado de Ana Maria Pereira da Gama.

A diretora do Museu Nacional Grão Vasco, Odete Paiva, explicou que a coleção “reflete o intenso estudo e investigação que precedia o trabalho do artista, que o complementava com um rigoroso cuidado técnico, que permite o reconhecimento de características únicas e inovadoras no âmbito da medalhística em Portugal”.

“Esta exposição evidencia ainda o percurso artístico deste mestre, através de obras que assinalam momentos históricos de grande relevo e que refletem uma produção essencialmente comemorativa e com função de memória”, acrescentou.

A mostra está organizada em cinco núcleos temáticos, nomeadamente centenários, efemérides, personalidades, mérito e devoção.

Segundo Odete Paiva, “a coleção de medalhas do Museu Nacional Grão Vasco está exposta seguindo, dentro de cada núcleo, uma organização cronológica”.

A exposição foi pensada “para ser acessível a diferentes públicos”, acrescentou a responsável, avançando que “incluí guia e tabelas em Braille, reproduções táteis de algumas medalhas, ampliações e museografia adequada a pessoas em cadeira de rodas”.

Estes materiais foram produzidos em parceria com a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) e com o Centro de Investigação do Instituto Politécnico de Viseu.

Uma instalação multimédia em que se reproduzem detalhes que compõem as obras de João da Silva, permitindo “apreciar cada uma destas medalhas como uma admirável obra de arte”, integra também a exposição, acrescentou.