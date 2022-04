As marchas de Santo António estão de regresso a Tondela, no dia 18 de junho, depois de dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a Câmara daquela cidade do distrito de Viseu.

“As Marchas de Santo António estão de regresso ao concelho de Tondela, após dois anos de paragem, por força da pandemia, saem à rua no dia 18 de junho, na Avenida Ao Tom D’ella, pelas 21:30”, informa a autarquia.

Em comunicado de imprensa, a Câmara Municipal refere que “esta é uma tradição com mais de duas décadas, que reaviva as tradições culturais de Tondela, num momento de união, recheado de música e alegria”.

Assim, a Câmara Municipal de Tondela tem já confirmadas a presença de oito associações, o que representa “o envolvimento de centenas de marchantes” de coletividades do concelho.

Neste sentido, as marchas contam com a A.C.R.D. Rancho Infantil “Os Velhos Costumes” de Molelos, a Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Tondela, a Casa do Benfica do Concelho de Tondela e a AFERT- Associação Folclórica e Recreativa do Tourigo.

A Escola Profissional de Tondela, o Grupo Cultural Recreativo Desportivo Mocidade Vinhalense, o Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo do Vale e o Grupo de Teatro Amador “Os Cestos” de Nandufe completam a lista de participantes.

Segundo a nota de imprensa, os grupos vão ser acompanhados musicalmente pela Banda da Sociedade Filarmónica Tondelense e a apresentação das marchas está sob a responsabilidade do apresentador de televisão João Baião.