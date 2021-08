Mapas Natureza está esta semana na Serra da Estrela

Aldeia Viçosa, Trinta e Vila Soeiro, no município da Guarda, recebem, esta semana, o projeto Mapas Natureza, com atividades abertas ao público entre os dias 6 e 8 de agosto.

A ter lugar entre julho e outubro deste ano, o Mapas Natureza vai levar concertos, criação colaborativa, instalações, documentários, piqueniques, caminhadas performativas e atividades a Sicó/Alvaiázere, Serra da Estrela, Serra da Lousã, Geopark Naturtejo, Vouga-Caramulo, Serras d’Aire e Candeeiros, Malcata, Açor, Vale do Côa e Gardunha. Serão mais de 50 artistas, da música às artes plásticas, a percorrerem dez destinos naturais portugueses num programa que propõe o encontro entre a natureza, as comunidades e as artes.

Com um formato concebido especificamente para se realizar ao ar-livre e cumprindo as regras de segurança determinadas pelas autoridades de saúde, o programa itinerante do Mapas Natureza irá prolongar-se por dez fins-de-semana, junto a valores de património natural e cultural classificados nos municípios integrados no projeto. Partindo das histórias dos territórios e das pessoas que nele habitam, foram criados quatro documentários (pessoas-mapas) em cada uma das localidades, que serão exibidos ao longo de projeto sempre com tradução em língua gestual. Paralelamente, será lançado um projeto de Rostografia que retrata caras e desejos dos habitantes dos territórios abrangidos.

Serão ainda criados marcos visuais e no campo da música, há espaço para concertos em nome próprio e abrem-se palcos para cruzamentos entre grupos locais e músicos de outras paragens, como Dada Garbeck + Associação Raiz de Trinta. Tendo como objetivo contribuir para a dinamização da economia local e da procura turística das áreas naturais classificadas da região Centro de Portugal, o Mapas Natureza vai ainda identificar um conjunto de trilhos pedestres, a serem ativados por caminhadas performativas.



Apontado para o cruzamento intergeracional, o programa do evento dedicará uma atenção especial para as atividades familiares e de encontro. Piqueniques com ativações do projecto Jogos do Helder e propostas para brincar em espaço natural orientadas pelos projetos Brincar na Rua, o Geopark Estrela ou os Catrapum Catrapeia são alguns dos atrativos do programa dedicado aos mais novos.



Dar eco a uma narrativa do real que, a partir da memória do indivíduo e da vida se guia pela arte, é esta a missão desta primeira edição do Mapas Natureza. Promovido pela iNature, o programa completo poderá ser consultado em mapas-natureza.pt O Mapas Natureza é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do CENTRO2020 – Programa Operacional Regional do Centro.