Mapas Natureza alcança a Serra da Gardunha na despedida

Desde julho, o Mapas Natureza levou concertos, criação colaborativa, instalações, documentários, piqueniques, caminhadas performativas e atividades a Sicó/Alvaiázere, Serra da Estrela, Serra da Lousã, Geopark Naturtejo , Vouga-Caramulo, Açor, Serras d’Aire e Candeeiros, Malcata, Vale do Côa e Gardunha. Foram mais de 50 artistas, da música às artes plásticas, que percorreram dez destinos naturais portugueses num programa que propôs o encontro entre a natureza, as comunidades e as artes.

Dar eco a uma narrativa do real que a partir da memória do indivíduo e da vida se guia pela arte, é esta a missão da primeira edição do Mapas Natureza. Promovido pela Destinature, o programa completo poderá ser consultado em

mapas-natureza.pt

.

O Mapas Natureza é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do CENTRO2020 – Programa Operacional Regional do Centro, com o apoio do Município do Fundão.