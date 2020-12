MANGUALDE SENSIBILIZA PARA DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 3 de dezembro.

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído pela Assembleia Geral da ONU em 1992, tem como objetivo sensibilizar, mobilizar e comprometer toda a humanidade para a concretização dos Direitos Humanos destes cidadãos.

O Município de Mangualde tem vindo a apostar na melhoria de respostas sociais às pessoas com deficiência, sendo alvo de especial atenção por parte do município, priorizando no seu programa de ação e no seu orçamento, apoios que ultrapassam as competências municipais. Assumindo-se como facilitador e qualificador do trabalho, em parceria, presta apoio técnico e financeiros em diferentes áreas. A este nível destacam-se os apoios concedidos à ACAPO e à APPDA e a Associação Pais em Rede – Núcleo de Mangualde. O protocolo celebrado com os “Pais em Rede”, originou a cedência de um espaço (antigo “Ex-colégio”) para a criação da sua própria sede.

LANÇAMENTO DO LIVRO “O ENIGMA DE CAETANA” EM LIVE STREAMING

Neste contexto a Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com a Associação Pais em Rede – Núcleo de Mangualde, irá assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, promovendo a apresentação pública e lançamento do Livro “Enigma de Caetana” no dia 3 de dezembro. O lançamento do livro será realizado em Live Streaming , através da rede social Facebook do Município de Mangualde – aqui, no dia 3 de dezembro pelas 18h00. O momento contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, da Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, da coordenadora do Núcleo de Mangualde da Associação Pais em Rede, Cristina Azevedo, da autora, Ângela Silva Pinho e do ilustrador, Vítor Lopes.

Com a situação pandémica vivida nos dias de hoje, a Biblioteca Municipal de Mangualde juntou-se, mais uma vez, a esta causa, recriando a história numa versão digital, para ser apresentada, no dia 3 de dezembro a todas as crianças, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mangualde bem como as IPSS do concelho.

SENSIBILIZAR A COMUNIDADE PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA TODOS

A edição deste livro, que contou com o apoio do Município, é mais uma iniciativa da Associação Pais em Rede – Núcleo de Mangualde indo de encontro as suas linhas orientadoras de sensibilização da comunidade para a igualdade de oportunidade para todos.

O projeto do lançamento deste novo livro nasce de uma história escrita por uma mãe que, de uma forma simples, “Pretende apresentar e explicar o autismo aos mais pequenos, e desafiar e inspirar os mais crescidos a ver o mundo através das lentes de uma criança”. Contando com a colaboração de Vítor Lopes, um jovem com um talento incalculável da comunidade mangualdense, para a realização de todas as ilustrações do livro.